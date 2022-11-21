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日本總務大臣請辭 伊藤博文外玄孫松本剛明接任

2022/11/21 10:58（11/21 11:36 更新）
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日本前外務大臣松本剛明（中）將接任總務大臣。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄今天宣布，昨天請辭的總務大臣寺田稔遺缺，將由63歲的前外務大臣松本剛明接任。松本將在接下來舉行的認證儀式後正式上任。

松本出身政治世家，是日本第一任首相伊藤博文外玄孫，父親是前防衛廳長官（現在的防衛大臣）松本十郎。

涉及政治獻金爭議的寺田稔已在昨天晚間請辭，是岸田內閣中不到1個月第3名請辭的閣員，日媒分析，這種「異常事態」將重創岸田政府。

日本放送協會（NHK）報導，松本今天跟岸田會面後受訪說，岸田已下達推動當前總務行政廣泛課題的指示；總務省負有國家根本的國民生活基礎重要制度的重責大任，他會善盡職責不負岸田所托。

松本是兵庫縣第11選區選出的眾議員，至今已當選8次，在自民黨內派閥屬麻生派。踏入政壇前曾擔任過銀行行員及父親秘書，2000年眾議院大選以民主黨籍候選人身分首度當選眾議員。

在民主黨執政時期，松本曾任外務大臣等職，但2015年時在有關安全保障法制方面跟民主黨理念不合退黨，之後加入自民黨。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111121

#松本十郎
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日本總務大臣寺田稔請辭 岸田內閣1個月內3人下台 日本1個月內3閣員下台 日媒：重創岸田政府
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