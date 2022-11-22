索羅門7.0地震海嘯警報解除 餘震未歇暫無傷亡

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太平洋國家索羅門群島22日發生規模7.0地震。索羅門司法部長穆利亞在推特上傳地震後檔案櫃文件散落地上的照片。（圖取自twitter.com/Jnr_Muria）

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（中央社索羅門首都荷尼阿拉22日綜合外電報導）太平洋國家索羅門群島今天發生規模7.0地震，首都荷尼阿拉民眾感受到劇烈搖晃，目前尚未傳出有人傷亡，海嘯威脅大致解除，但氣象局仍提醒民眾小心餘震。

根據美國地質調查所（US Geological Survey）資料，這起地震是當地時間下午1時過後發生，震源深度15公里，震央位於索羅門群島沿岸西南方18公里處。

有關當局稍早對震央300公里內的索羅門沿岸地區發布海嘯警報，但太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）之後稱威脅「大致」已解除。

英國廣播公司（BBC）報導，規模7.0地震發生後，同個地方發生至少3起餘震，最大的規模為6.0。

索羅門群島氣象局局長希瑞西亞（David Hiba Hiriasia）說：「我們預期會有餘震，由於這起地震的規模很大，待在建物與高樓附近的民眾應保持警覺。」

根據聯合國數據，震央方圓50公里內地區人口約有2萬人。

目前並未傳出有建築物嚴重受損，但荷尼阿拉（Honiara）部分地區停電，民眾從辦公室衝到外頭，逃到較高的地面。

一名飯店經理跟法新社說：「這棟建築搖晃得非常劇烈。地震威力真的很強，把大家搖到東倒西歪。」

索羅門司法部長穆利亞（John Muria）在推特（Twitter）上傳地震後檔案櫃文件溢出散落到地上的照片。

印尼西爪哇省昨天發生規模5.6強烈地震，造成至少162人喪命、數百人受傷。索羅門群島與印尼都位於有板塊構造活動的「太平洋火環帶」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111122