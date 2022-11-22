日相岸田申報競選經費 被爆交空白收據涉違法

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本「週刊文春」今天報導，日本首相岸田文雄於去年的眾議院選舉後申報競選經費時，繳交了94張沒有寫明抬頭和款項用途的收據，涉嫌違反公職選舉法。

「週刊文春」報導，廣島1選區的岸田文雄在去年10月31日的眾議院選舉後，向廣島縣選舉管理委員會提交了「選舉運動費用收支報告書」。

報導稱，附在報告書的270多張收據中，有98張的款項用途說明為空白，金額約106萬日圓；抬頭是空白的約占一半，有141張，金額約58萬日圓；而既沒有抬頭也沒有款項用途說明的則是94張，金額約9萬5000日圓。

報導指出，公職選舉法規定，與競選活動有關的所有支出都必須提交給選舉管理委員會，收據要列明支出金額、日期和用途。

時事通信社報導，針對空白收據相關報導，首相官邸今天晚間面對記者詢問表示「正在確認中」。

日本總務大臣寺田稔兩天前才因為政治資金問題提交辭呈，岸田又接著被爆出空白收據醜聞。

「週刊文春」報導，岸田自1993年當選眾議員以來，去年第10次當選。今年8月在內閣改組時被延攬入閣的寺田稔和岸田同樣出身廣島選區，是岸田擔任會長的宏池會創始人、前首相池田勇人的外孫女婿。他和岸田同學年，兩人關係密切，可說是岸田文雄的左右手。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭；然後是寺田稔在11月20日請辭，成為岸田內閣1個月內下台的第3位閣員。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111122