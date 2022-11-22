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核動力破冰船下水 蒲亭吹噓俄國北極影響力

2022/11/22 23:11
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（中央社聖彼得堡22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在為兩艘核動力破冰船主持升旗和船塢下水典禮時，吹噓俄國的北極影響力。這兩艘破冰船保證能全年在北極海西部導航。

路透社報導，蒲亭在克里姆林宮透過視訊主持帝俄時期都城聖彼得堡（St Petersburg）的這項下水典禮，他表示，這類破冰船對俄國具有戰略重要性。

蒲亭說：「建造這兩艘破冰船是為配合一項大規模連續計畫，也是我們重新裝備並補充國內破冰船隊的大規模且有計畫行動之一，以加強俄羅斯的北極強權地位。」

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氣候變遷使得北極的戰略重要性增加，因為冰冠面積不斷縮小已形成新航道。俄羅斯北極地區蘊藏有豐富的石油和天然氣資源，區內亞馬爾半島（Yamal）有一座液化天然氣工廠。

雅庫提亞號（Yakutia）核動力破冰船在船塢下水時，蒲亭面露笑容；當另一艘烏拉號（Ural）破冰船上的國旗伴著國歌升起時，蒲亭從座位上站起。烏拉號12月將開始工作。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111122

#蒲亭
#俄羅斯
#北極
蒲亭
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