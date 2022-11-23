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泰柬同意擱置邊境劃分爭議 共同清理地雷

2022/11/23 18:35
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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國總理帕拉育和柬埔寨總理洪森日前會面後，為了民眾的安全，雙方同意先暫時擱置邊境劃分的爭議，共同清理泰柬邊境上的地雷和爆裂物。

金邊時報（Phnom Penh Post）報導，洪森（Hun Sen）昨天在金邊參加一場紀念反地雷行動30週年活動的展覽後表示，他將指示靠近泰國邊境各省的政府單位清除所有地雷和爆裂物。

洪森表示，他和帕拉育（Prayut Chan-o-cha）都同意先擱置邊境劃分爭議，先清除邊境上的地雷和爆裂物，過去柬埔寨曾經提起此一要求，但是並未得到泰方回應。

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洪森指出，這次兩人參加11月初在金邊舉行的東協峰會（ASEAN Summit），帕拉育主動提起此議題，帕拉育指出，泰柬邊境上大約有40平方公里的面積需要掃雷，為了民眾安全，雙方將共同決定哪部分由泰國掃雷，哪部分由柬埔寨掃雷。

泰柬邊境上這些隱而未爆的地雷或是爆裂物多來自國際強權在這個區域的角力或是柬埔寨內戰所留下，泰柬邊境上經常有泰國平民或是軍人踩到地雷爆炸而身亡的新聞。（編輯：黃自強）1111123

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