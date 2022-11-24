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德國提供愛國者飛彈發射器 波蘭要求轉送烏克蘭

2022/11/24 12:12
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（中央社華沙23日綜合外電報導）波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天指出，他已要求德國將原先提供給波蘭的「愛國者」（Patriot）防空飛彈發射器轉交給烏克蘭。

路透社報導，布拉查克在推特（Twitter）發文指出：「在俄羅斯加強飛彈攻擊後，我要求德國將原本提供給波蘭的愛國者飛彈發射器轉交給烏克蘭，並部署在其西部邊界。」

他說：「此舉將保護烏克蘭免於更多死亡和停電，並將強化我國東部邊界安全。」

德國宣布將提供飛彈防禦系統後，波蘭21日表示將建議額外部署愛國者飛彈發射器在與烏克蘭邊界附近。

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上週一枚飛彈落在波蘭境內後，德國即表達要提供愛國者飛彈防空系統給波蘭強化空域安全。德國此前也表示，將出動德國的「歐洲戰機」（Eurofighter）向東部鄰國波蘭提供空中警務協助。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，上週落在波蘭境內的飛彈造成2人死亡，似乎是烏克蘭防空系統誤射而非俄羅斯發動攻擊。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111124

#波蘭
#德國
#烏克蘭
史托騰柏格
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