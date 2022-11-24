安理會緊急審議烏克蘭問題 北京籲避免衝突升級

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（中央社台北24日電）聯合國安理會23日緊急審議烏克蘭問題，陸媒報導，中國常駐聯合國副代表耿爽發言表示，國際社會應共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，共同避免衝突加劇升級。

據中新社發自聯合國的報導，耿爽發言表示，烏克蘭衝突仍在繼續，民用設施不斷受到攻擊，平民傷亡和流離失所人數持續上升，形勢發展令人十分擔憂。

他說，衝突戰爭沒有贏家，對話談判是唯一出路。有關各方要盡快開展直接接觸，早日重啟外交談判。國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，共同避免衝突加劇升級，共同防止出現核危機，共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，共同改善危機地區人道主義狀況。

耿爽表示，中方再次呼籲有關各方保持克制，避免採取加劇對抗衝突的舉措，防止對抗走向失控，特別要嚴格遵守國際人道法，全力保護平民和民用設施安全，盡力減少衝突對民眾生活的影響。

他並指出，核安全和安保問題事關重大，中方呼籲有關各方務必謹慎行事，全力確保核設施安全，避免造成人為核事故。中方支持國際原子能機構根據授權履行職責，繼續同俄羅斯和烏克蘭就札波羅熱核電站的安全和安保問題進行協商，爭取達成彼此均可接受的安排。

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耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，將繼續同國際社會一道，為烏克蘭危機的解決發揮建設性作用。

據報導，持續和廣泛襲擊正帶給烏克蘭平民災難性後果，隨著冬季來臨，人們躲避轟炸時還要應對嚴寒。23日的新一輪襲擊，除導致更多平民傷亡，還影響了烏克蘭多地熱電站和水電站，此前仍在營運的核電站不得不從能源網斷開，部分地區已完全斷電；其中基輔地區完全失去電力供應，約300萬人無法獲得自來水。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111124