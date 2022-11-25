誤傳簡訊結緣 美國阿嬤與青年連續7年感恩節聚餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國女子鄧契（左）2016年傳簡訊想邀孫子來吃感恩節晚餐，卻誤傳給陌生人辛頓（右），兩人將錯就錯見了面，此後每年聚餐。（圖取自twitter.com/Jamalhinton12）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城24日綜合外電報導）美國女子鄧契（Wanda Dench）2016年傳簡訊想邀孫子來吃感恩節晚餐，卻誤傳給陌生的年輕人辛頓（Jamal Hinton），兩人將錯就錯見了面，此後每年聚餐，今年是第7年。

6年前，住在亞利桑那州的鄧契傳了一則簡訊，打算邀請孫子來吃感恩節大餐，不料孫子換了手機號碼，訊息傳到了當時17歲的高中生辛頓手上。

辛頓開玩笑問：「妳不是我阿嬤，但我還能去吃飯嗎？」鄧契回答：「當然可以，這是阿嬤該做的事…餵飽所有人。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，辛頓22日在社群平台Instagram上證實，他將與鄧契一起度過今年的感恩節。

辛頓分享他與鄧契在芝樂坊餐廳（The Cheesecake Factory）外的合照，並寫道：「我來回答你們所有的問題，是的，第7年的感恩節已經計劃好了！大家週四見！」

鄧契的丈夫2020年感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，感恩節聚會少了一人，但他們依然延續年年聚餐的傳統。

去年，影音串流平台Netflix宣布要將辛頓和鄧契的故事拍成電影，定名為「感恩節的簡訊」（The Thanksgiving Text，暫譯），並提到「儘管他們的背景截然不同，鄧契和辛頓之間仍建立起深厚的友誼」。

Netflix尚未公布這部影片的上映日期。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111125