巴基斯坦前總理伊姆蘭汗 宣布停止長征

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（中央社記者林行健新德里27日專電）巴基斯坦媒體今天報導，稍早在國會遭罷黜的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan），今天宣布中止車隊「長征」首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的抗爭行動，讓緊繃的政局稍有緩和。

觀察人士之前擔心軍方介入這波群眾運動，引發軍民對抗及局勢失控。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，伊姆蘭汗今天在大城拉瓦爾品第（Rawalpindi）舉行群眾集會，宣布不再號召支持者前進伊斯蘭馬巴德，以免國家陷入動亂。

這是伊姆蘭汗繼3日在「長征」途中遭槍擊受傷後，首次公開露面。

伊姆蘭汗今年4月在國會的不信任投票中遭到罷黜。他認為自己仍有足夠民意支持，10月29日率領車隊及支持者，從拉合爾（Lahore）出發前進首都，準備進首都後開始靜坐示威，逼迫政府提前舉行大選。

但他在今天的演說中強調仍將繼續以其他方式抗爭，直到政府公布新的大選日期為止；伊姆蘭汗所創立的巴基斯坦正義運動黨（PTI）稍早前曾表示，未來的示威地點將改在首都旁的拉瓦爾品第。

依正常時程，下一屆巴基斯坦大選應於明年8月舉行。

伊姆蘭汗昨天也宣布，PTI正考慮退出所有地方議會，以與「現今貪污腐敗的政治系統」劃清界線，但將在深入商討後才會作最後決定。

在伊姆蘭汗倒台後，PTI所屬議員都已退出國會，但目前在開柏普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）和旁遮普（Punjab）兩省的議會仍具實力。

巴基斯坦內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）聲稱，伊姆蘭汗之所以宣布停止「長征」，是因為發現參與群眾人數不盡理想，僅1萬多人，至於打算退出省議會，則是因PTI正逐漸失勢。（編輯：韋樞）1111127