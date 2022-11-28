韓國貨運罷工影響各地物流 談判不成恐強制開工

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國貨運工會發起總罷工進入第5天，各地港口與物流中心吞吐量大減，國土交通部今天將罷工可能導致的危機預警上調至最高的「嚴重」等級，下午與工會談判若破局，很有可能直接下令要求開工。

韓國全國民主勞動組合總聯盟旗下的貨運工會「貨物連帶本部」24日發起罷工，國土部表示，考量罷工擴及全國，可能阻礙港口主要物流設施進出口貨運，因此上調警示，由中央災難安全對策本部主導採取跨部門緊急對策。

根據韓聯社報導，貨物連帶總罷工帶來的影響已造成韓國釜山、蔚山、義王等各地主要港口與物流中心吞吐量驟減。以韓國最大出口港釜山港為例，27日上午10時至下午5時貨櫃進出口量共2542 TEU（20呎標準貨櫃），較前一天同時段減少約一半，與上個月類似時段減少超過8成。

主要產業園區也面臨出貨遲滯困境，韓國最大石化鋼鐵產業基地麗水產業園區與光陽製鐵所無法出貨的產品在工廠內堆積成山；韓國車廠起亞（KIA）工廠整車出貨停擺，只好轉移至他廠物流中心；韓國輪胎大田、錦山廠入出庫量都減少至平常的4成左右。

混凝土攪拌車與油罐車司機參與罷工，讓首都圈水泥工廠幾乎無法營運，加油站面臨庫存見底危機，業界指出，主要加油站大多為因應罷工事先準備庫存，但若罷工時間過長，可能導致民眾無油可加的「汽油大亂」。

國土部與貨物連帶今天下午將在中央政府世宗辦公大樓進行這次罷工以來首次談判，也是雙方自15日以來再次對話。貨物連帶要求政府永久實施設定貨運費下限的安全運費制度並擴大適用範圍，這項措施原定從2020年實施至今年；而國土部堅持只能再延長實施3年，且不擴大適用範圍，分析認為這次談判並不樂觀。

總統辦公室高層向媒體表示，若今天無法取得共識，下達開工令的可能性相當高。據韓國貨車運輸事業法規定，若貨車司機在無正當理由下拒絕國土交通部長下達的開工令，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣71萬元）以下罰款。

總統辦公室今天例行記者會中也緊急加入相關說明，表示總統尹錫悅在上午會議中強調，「無論勞動問題出在勞工方違法或資方違法，最重要的是確立法治原則」。（編輯：林憬屏）1111128