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日中防衛熱線 擬2023年春天啟用

2022/11/29 16:36
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本共同社報導，日本外務大臣林芳正今天在記者會上說，有關日本與中國防衛當局間用來直接聯繫的「熱線」，預定將從2023年春天左右啟用。

時事通信社報導，林芳正說，為實現「熱線」啟用，將積極與中國方面進行協調。

日中防衛「熱線」是當兩國間出現偶發衝突等緊急狀況時，雙方溝通想法的通報體制「海空聯絡機制」當中重要內容之一。在日前舉行的日中領袖會談上，雙方確認將盡速啟用。

日本經濟新聞報導，中日兩國政府2018年達成協定，為避免中國軍隊和日本自衛隊發生衝突，因此啟用「海空聯絡機制」。

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聯絡機制的內容主要有三項：第一是設定日本自衛隊和中國軍隊在緊急情況下進行對話的無線電頻率和語言；其二是在防衛部門之間建立電話熱線；第三是防衛部門之間舉行定期碰面，促進信任。

日相岸田文雄11月17日在泰國與中國國家主席習近平舉行睽違約3年的日中領袖面對面會談，當時雙方達成5點共識，包括「盡早開通海空聯絡機制直通電話」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111129

#林芳正
#日本自衛隊
#中國軍隊
林芳正
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