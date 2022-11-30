更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會貿易委員會首度組團訪台 盼深化歐台合作
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登7/300
首頁 / 國際

不讓同性婚姻權淪翻盤目標 美參院通過法案給保障

2022/11/30 11:35（11/30 12:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦參議院29日通過法案，保障同性婚有聯邦認定的地位。圖為去年6月12日美國民眾在華盛頓自由廣場舉彩虹旗支持LGBTQIA+族群。（美聯社）
美國聯邦參議院29日通過法案，保障同性婚有聯邦認定的地位。圖為去年6月12日美國民眾在華盛頓自由廣場舉彩虹旗支持LGBTQIA+族群。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過法案，保障同性婚有聯邦認定的地位。參院這一步意在因應最高法院恐更弦易轍，推翻2015年一項有關承認同性婚合法化的判決。

綜合法新和路透社報導，在12位共和黨籍參議員加入49位民主黨籍議員下，「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）以61票對36票，驚險掠過60票過關門檻。今天有1位民主黨議員和2位共和黨議員缺席。

表決過後，總統拜登發布聲明說，「隨著參院兩黨議員今天通過『尊重婚姻法案』，美國很快就將重申一個基本真理：愛就是愛，美國民眾有權與所愛之人結為連理」。

參院表決過關後，法案將送回聯邦眾議院，預料眾院將迅速展開行動予以通過，並送交拜登簽字生效。

在美國，同性結合關係自2015年以來即獲最高法院的保證。但最高法院今年6月推翻半世紀前保障墮胎權的歷史性裁決後，許多進步派人士擔心，同性婚姻權恐淪為下一個被推翻的目標。

參院今天通過的法案並不要求各州將同性婚姻合法化，但它廢除了過去將婚姻定義為一男一女結合的立法，並要求各州承認在外地結婚的同性伴侶。

換句話說，最高法院即使真出手推翻2015年承認同性婚姻合法化的判決，一個州就算禁止同性婚，仍必須承認在另一個州結婚的同性伴侶的已婚身分。

聯邦眾議院6月已經通過類似法案，當時眾院全體民主黨人以及47位共和黨議員投下贊成票。

眾院需要再次表決以協調參眾議院兩個版本的法案，但程序多被視為形式而已。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，美國大約有56.8萬對已婚同性伴侶。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111130

#參院
#最高法院
#拜登
延伸閱讀
「政治是性平戰場」 加州跨世代LGBT議員揚起彩虹旗民主黨保住參議院控制權 拜登不至於完全跛腳全球同性婚姻合法化概況一次看 智利成第30國
拜登
外交部：台韓同受獨裁威脅 感謝尹錫悅挺台發言2023年民主峰會 美將與荷韓等國共同主辦
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2023年民主峰會 美將與荷韓等國共同主辦