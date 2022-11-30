不讓同性婚姻權淪翻盤目標 美參院通過法案給保障

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美國聯邦參議院29日通過法案，保障同性婚有聯邦認定的地位。圖為去年6月12日美國民眾在華盛頓自由廣場舉彩虹旗支持LGBTQIA+族群。（美聯社）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過法案，保障同性婚有聯邦認定的地位。參院這一步意在因應最高法院恐更弦易轍，推翻2015年一項有關承認同性婚合法化的判決。

綜合法新和路透社報導，在12位共和黨籍參議員加入49位民主黨籍議員下，「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）以61票對36票，驚險掠過60票過關門檻。今天有1位民主黨議員和2位共和黨議員缺席。

表決過後，總統拜登發布聲明說，「隨著參院兩黨議員今天通過『尊重婚姻法案』，美國很快就將重申一個基本真理：愛就是愛，美國民眾有權與所愛之人結為連理」。

參院表決過關後，法案將送回聯邦眾議院，預料眾院將迅速展開行動予以通過，並送交拜登簽字生效。

在美國，同性結合關係自2015年以來即獲最高法院的保證。但最高法院今年6月推翻半世紀前保障墮胎權的歷史性裁決後，許多進步派人士擔心，同性婚姻權恐淪為下一個被推翻的目標。

參院今天通過的法案並不要求各州將同性婚姻合法化，但它廢除了過去將婚姻定義為一男一女結合的立法，並要求各州承認在外地結婚的同性伴侶。

換句話說，最高法院即使真出手推翻2015年承認同性婚姻合法化的判決，一個州就算禁止同性婚，仍必須承認在另一個州結婚的同性伴侶的已婚身分。

聯邦眾議院6月已經通過類似法案，當時眾院全體民主黨人以及47位共和黨議員投下贊成票。

眾院需要再次表決以協調參眾議院兩個版本的法案，但程序多被視為形式而已。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，美國大約有56.8萬對已婚同性伴侶。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111130