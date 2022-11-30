貿易緊張陰影下 馬克宏抵美展開國是訪問

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法國總統馬克宏（圖）29日晚間抵達華府，在美國總統拜登接待下進行國是訪問。（路透社）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚抵達華府，在美國總統拜登接待下進行國是訪問，然而，美國與歐洲聯盟在貿易上的嚴重分歧，讓白宮盛大的排場和儀式蒙上一層陰影。

法新社報導，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，拜登總統上任迄今才首度有國外元首對美進行國是訪問，美國官員說，選擇對法國發出這項邀請，反映出美法兩國深厚的歷史淵源，以及兩國在烏克蘭戰爭齊力對抗俄羅斯建立的緊密夥伴關係。

在華府期間，馬克宏將受到白宮正式軍禮歡迎，並在橢圓形辦公室與拜登會談，12月1日將參加國宴，屆時曾獲葛萊美獎（Grammy Awards）的美國爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）將登台演出。

接著，馬克宏12月2日將造訪曾為法國殖民地的紐奧良（New Orleans），為這趟國是訪問畫下句點。這是馬克宏繼2018年應前總統川普之邀後，第2次對美進行國是訪問，全程經過精心安排，以展現跨大西洋的美法情誼。

尤其是兩國去年才因澳洲潛艦風波而掀起外交波瀾。去年，澳洲秘密談判購買美國設計的潛艦，放棄先前與法國簽署的合約，令馬克宏大為光火。

即便如此，馬克宏仍可能會在幾項議題上反映他的不滿，以下為法新社的整理：

● 歐美貿易戰？

造成美法關係緊張的其中一項議題，就是拜登綠能產業政策「降低通膨法」（Inflation Reduction Act, IRA）。降低通膨法將挹注數十億美元發展環保科技，並強力支持美製產品。美國對晶片製造業也有類似舉措。

歐洲人不免憂心，美國將在這些產業取得不公平優勢，特別是歐洲目前不僅深受烏克蘭戰爭帶來的經濟後果衝擊，同時還試著減低對俄羅斯能源供應的依賴。

歐洲各國因此有愈來愈多人討論，歐洲聯盟（EU）是否該推出自己一套補貼措施，支持歐製產品。而這些措施實際上等於就是掀起貿易戰。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）27日告訴法國廣播電台說，「中國偏好國貨，美國愛買自家商品，或許也該是歐洲支持本地貨的時候了」。

歐洲另一個不滿是他們為了填補俄氣供應減少的缺口，提高美國液化天然氣進口，但美國液化天然氣價格卻貴得嚇人。

對美國等於在大賺戰爭財的指控，有美國政府高階官員反駁說這是「不實說法」。

這位官員同時淡化「降低通膨法」掀起的緊張局勢，說美歐已展開「非常具建設性的對話」，研究如何避免歐企遭排除在外。

馬克宏動身前往華府前，曾與數十名企業高層會面，包括美國投資銀行高盛集團（Goldman Sachs Group）與速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald's）的代表，呼籲他們繼續投資法國，凸顯這個議題對巴黎當局的重要性。

● 制定對中國與烏克蘭戰略

馬克宏隨行人員陣容龐大，外交部、國防部與財政部首長均陪同外，還有企業領袖與太空人等，說明了巴黎當局對這趟國是訪問的重視。

然而，白宮高階官員說，這次訪問的主要目標是培養拜登與馬克宏「私人情誼」，以及美國與法國的「聯盟關係」。

而更冠冕堂皇的目標則包括改善兩國在協助烏克蘭擊退俄羅斯上的協調力，以及如何應付中國崛起這個更棘手的問題。

馬克宏的顧問跟法新社說，法美「並非意見一致的盟友」，預期馬克宏與拜登的會談將「具挑戰性」。

儘管力挺烏克蘭，馬克宏堅持繼續與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話的立場惹惱了美國外交官。

而在中國議題上，由於華府走鷹派基調，而歐盟則試圖尋找中間點，兩方也不太可能取得太多進展。

法國駐美大使館發言人康夫勒（Pascal Confavreux）說：「自2018年以來，歐洲擁有自己一套獨特的對中關係策略。」

美國高階官員說，即使美法做法「不盡相同」，兩國至少應該「口徑一致」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111130