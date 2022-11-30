英國救護車人員加入罷工潮 政府拒絕加薪

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國救護車人員表決加入護理師的罷工行列後，政府今天仍拒絕工會的薪資要求，衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）聲稱，「我們的經濟狀況負擔不起工會要求」。

法新社報導，在工會成員表決後，公共服務業總工會（Unison）昨晚證實救護車服務將展開30年來最大罷工行動，急救護理人員、救護技術員，以及緊急呼救電話接聽人員將於耶誕節前罷工24小時。

這次罷工將影響倫敦和英格蘭其他4個地區。

英國通膨率飆破二位數，政府提議的薪資卻遠遠趕不上通膨，英國多數地區的護理師已計劃罷工，如今救護車服務也加入行列。

英國護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）將於12月15日和20日展開工會106年史上首次罷工行動。

英國國家鐵路與郵局員工下個月也將發動罷工。

英國人的生活成本正面臨數世代以來最嚴重危機，今年從律師到機場地勤人員等其他多個公私部門亦曾發動罷工。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111130