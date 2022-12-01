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台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
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全球生活費哪裡最高？紐約、新加坡並列第一

2022/12/1 11:47（12/1 13:36 更新）
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圖為3月紐約時代廣場。（中新社）
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）今天公布的年度調查顯示，今年通貨膨脹飆升之後，紐約和新加坡雙雙躍居世界生活費最高的城市。

法新社報導，這兩座城市取代去年排名第1的以色列特拉維夫，登上「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit）這項排行榜榜首，特拉維夫則落至第3。

這份調查顯示，「隨著烏克蘭戰爭和持續的防疫限制措施擾亂供應鏈，尤其是能源和食品供應鏈，全球幾大城市生活成本飆升」。

紐約首次登上榜首，敘利亞首都大馬士革和利比亞首都的黎波里仍是生活費最低廉的城市。

「經濟學人資訊社」這份8月至9月調查涵蓋172個主要城市，物價平均飆漲8.1%，調查「也顯示美元強勢對城市排名的影響」。

除了紐約，美國的洛杉磯和舊金山也躍居全球生活費前10高城市。

名次上升最多的是俄羅斯的莫斯科和聖彼得堡，分別上升88和70名，原因是物價在西方制裁，以及活躍能源市場支撐俄國貨幣下飆升。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111201

#紐約
#經濟學人資訊社
#特拉維夫
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