更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際

馬斯克提和平協議惹議 澤倫斯基邀親訪烏克蘭

2022/12/1 15:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天批評全球首富馬斯克（Elon Musk）對結束俄烏戰爭提出的和平協議，邀請馬斯克親自訪問遭戰火蹂躪的烏克蘭。

今年10月，美國億萬富豪馬斯克在推特（Twitter）提出和平協議，建議於聯合國監督下在烏克蘭俄占區再度舉行公投、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，並給予烏克蘭中立地位，引發軒然大波。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天出席「紐約時報」舉辦的活動時似乎嘲諷馬斯克的提議，稱他應該親自到烏克蘭看看。

根據紐時「交易錄峰會」（DealBook Summit）提供的影片連結，澤倫斯基說：「我覺得如果不是有人影響他（馬斯克），就是他自己驟下結論。」

他說：「如果你想要了解俄羅斯在這裡做了什麼－來烏克蘭一趟，就可以親眼目睹這一切。到時候，你再告訴我該怎麼結束這場戰爭，還有這場戰爭是由誰發起，以及什麼時候才能結束。」

同時也是特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克10月發起民調，讓超過1億名跟隨者對俄烏和平計畫投票。

澤倫斯基也發起推特民調回敬，問「你比較喜歡哪一個馬斯克」，選項有「力挺烏克蘭的馬斯克」以及「支持俄羅斯的馬斯克」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，號稱要讓這個親西方國家「去納粹化」。

蒲亭下達部分動員令並威脅將動用核武後，呼籲烏克蘭停止敵對行動並展開談判。但澤倫斯基表示，只要蒲亭還是俄羅斯領導人，他絕對不會與俄羅斯談判。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1111201

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族