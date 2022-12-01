馬斯克提和平協議惹議 澤倫斯基邀親訪烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天批評全球首富馬斯克（Elon Musk）對結束俄烏戰爭提出的和平協議，邀請馬斯克親自訪問遭戰火蹂躪的烏克蘭。

今年10月，美國億萬富豪馬斯克在推特（Twitter）提出和平協議，建議於聯合國監督下在烏克蘭俄占區再度舉行公投、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，並給予烏克蘭中立地位，引發軒然大波。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天出席「紐約時報」舉辦的活動時似乎嘲諷馬斯克的提議，稱他應該親自到烏克蘭看看。

根據紐時「交易錄峰會」（DealBook Summit）提供的影片連結，澤倫斯基說：「我覺得如果不是有人影響他（馬斯克），就是他自己驟下結論。」

他說：「如果你想要了解俄羅斯在這裡做了什麼－來烏克蘭一趟，就可以親眼目睹這一切。到時候，你再告訴我該怎麼結束這場戰爭，還有這場戰爭是由誰發起，以及什麼時候才能結束。」

同時也是特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克10月發起民調，讓超過1億名跟隨者對俄烏和平計畫投票。

澤倫斯基也發起推特民調回敬，問「你比較喜歡哪一個馬斯克」，選項有「力挺烏克蘭的馬斯克」以及「支持俄羅斯的馬斯克」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，號稱要讓這個親西方國家「去納粹化」。

蒲亭下達部分動員令並威脅將動用核武後，呼籲烏克蘭停止敵對行動並展開談判。但澤倫斯基表示，只要蒲亭還是俄羅斯領導人，他絕對不會與俄羅斯談判。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1111201