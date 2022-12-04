更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平2/300
首頁 / 國際

美情報總監：習近平拒西方疫苗 地位恐受抗爭影響

2022/12/4 14:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國家情報總監海恩斯今天表示，儘管中國面臨COVID-19挑戰，中國國家主席習近平仍不願接受西方疫苗，而最近的抗議雖不會威脅中共的統治，但可能影響習近平的個人地位。

路透社報導，習近平的清零政策導致經濟走緩與民眾抗議之後，儘管中國每天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例接近新高，一些城市已開始放寬採檢與隔離規定。

海恩斯（Avril Haines）今天在加州的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）表示，儘管COVID-19對社會和經濟產生了影響，習近平仍「不願從西方取得更好的疫苗，而是依賴對付Omicron病毒株沒那麼有效的中國疫苗」。

海恩斯說：「看看這些抗議活動與反應，與習近平有關『中國在管理上更有效率』的說法背道而馳。」

她說，「雖然現階段看不到威脅穩定或導致政權更迭的事」，但她補充說：「情況接下來如何發展，對習近平的地位很重要。」

中國並未批准任何外國COVID疫苗，而是選擇國內生產疫苗。有些研究認為，中國本土疫苗的效力不如一些外國疫苗。專家表示，這意味放寬防疫措施可能帶來巨大風險。

白宮本週稍早表示，中國並未要求美國提供疫苗。

一位美國官員告訴路透社，「目前並不預期」中國會批准西方疫苗。這位官員說：「難以想像中國此時會對西方疫苗放行，這是民族自尊的問題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111204

#習近平
#中國
#海恩斯
習近平
江澤民5日火化 6日辦追悼會中國全境停止娛樂活動 新華社萬字悼念江澤民一生 對台提文攻武備總方略
海恩斯
美國家情報總監：未來數月俄烏戰爭節奏持續放緩
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平會歐盟理事會主席 釋防疫鬆綁訊號