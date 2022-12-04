美情報總監：習近平拒西方疫苗 地位恐受抗爭影響

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國家情報總監海恩斯今天表示，儘管中國面臨COVID-19挑戰，中國國家主席習近平仍不願接受西方疫苗，而最近的抗議雖不會威脅中共的統治，但可能影響習近平的個人地位。

路透社報導，習近平的清零政策導致經濟走緩與民眾抗議之後，儘管中國每天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例接近新高，一些城市已開始放寬採檢與隔離規定。

海恩斯（Avril Haines）今天在加州的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）表示，儘管COVID-19對社會和經濟產生了影響，習近平仍「不願從西方取得更好的疫苗，而是依賴對付Omicron病毒株沒那麼有效的中國疫苗」。

海恩斯說：「看看這些抗議活動與反應，與習近平有關『中國在管理上更有效率』的說法背道而馳。」

她說，「雖然現階段看不到威脅穩定或導致政權更迭的事」，但她補充說：「情況接下來如何發展，對習近平的地位很重要。」

中國並未批准任何外國COVID疫苗，而是選擇國內生產疫苗。有些研究認為，中國本土疫苗的效力不如一些外國疫苗。專家表示，這意味放寬防疫措施可能帶來巨大風險。

白宮本週稍早表示，中國並未要求美國提供疫苗。

一位美國官員告訴路透社，「目前並不預期」中國會批准西方疫苗。這位官員說：「難以想像中國此時會對西方疫苗放行，這是民族自尊的問題。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111204