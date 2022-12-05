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印度外長：優先考慮自身需求 將繼續向俄國購油

2022/12/5 23:10
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（中央社新德里5日綜合外電報導）西方國家針對俄羅斯原油施加價格上限，以擠壓莫斯科戰爭資金收入之際，印度外交部長今天宣布，印度將優先考慮自身能源需求，並繼續向俄國購買石油。

美聯社報導，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與來訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行會談後發表上述評論，雙方還在會談中討論雙邊關係和俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

蘇杰生表示，歐洲國家優先滿足自身能源需求，同時卻「要求印度不要這樣做」，這是不對的。

蘇杰生會後告訴記者：「歐洲將自行決定（要怎麼做），這是他們的權利。」

截至目前為止，印度尚未承諾遵守七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）同意的俄油每桶60美元價格上限，這項上限預計今天生效。西方此舉旨在減少俄羅斯出售石油以支援國家經濟與烏克蘭軍事行動的收入，同時防止全球油價飆升。

蘇杰生並未直接點名價格上限，僅稱歐盟進口的俄羅斯化石燃料多於印度。先前印度官員也曾為購買俄油的行為辯護，稱較低的價格對印度有利。

自俄軍入侵烏克蘭以來，印度不斷穩定增加折價俄油的採購量。印度新聞信託社（Press Trust of India）援引能源分析公司Vortexa的數據稱，印度10月份自俄國進口的石油數量創下歷史新高，若按每日桶數計算，俄羅斯已成為印度最大的石油供應國。

印度和俄羅斯一向關係密切，也是俄製武器主要市場。儘管新德里屢次敦促俄國「立即停止（在烏克蘭的）暴力行動」，但並不支持西方對莫斯科的制裁，印度迄今對譴責俄國戰爭行為的聯合國決議都投下棄權票。

除了俄油問題，蘇杰生和貝爾伯克還就兩國貿易多元化、俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的全球後果，以及能源轉型方面的合作展開討論。

德國是印度在歐洲最大的貿易夥伴，共有超過1700家德國企業在印度營業。德國在印度的投資主要集中在交通、電氣設備、建築、貿易和汽車領域。（譯者：施施/核稿：林治平）1111205

#印度
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蘇杰生
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