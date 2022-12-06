疫情影響消費行為 冷凍美食獲選日本年度料理

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（中央社東京6日綜合外電報導）代表日本一整年的象徵性食物「今年的一道菜」，2022年由「冷凍美食」獲選，主要理由跟COVID-19疫情影響，許多餐廳將店內菜單改為冷凍食品獲消費者支持有關。

日本放送協會（NHK）報導，「今年的一道菜」是由餐飲店資訊調查公司美食指南（GURUNAVI）研究機構，根據網路搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物或飲料。

這次入選的食物及飲料包括「真正的中華（料理）」、「乳酸菌飲料」、「植物性飲食」及「冷凍美食」，最後由「冷凍美食」雀屏中選。

在冷凍食品中，「冷凍美食」專指由餐飲店家負責研發到販售的商品。

關於獲選為年度料理的理由，主要是受到疫情影響，許多餐飲店加速採購急速冷凍設備，讓店內菜單可以直接變成冷凍食品。

此外，各餐飲店都積極開發原創商品，讓冷凍美食種類豐富，且購買方式多元，深受消費者喜愛。

從減少食物浪費的觀點來看，冷凍美食易於保存，具有面對社會變化的彈性，因此被認為是現今社會更加不可或缺的食品類型。

GURUNAVI研究機構人員市川萌乃說，疫情影響限制了人們行動，讓在自家品嚐美味料理的需求大增。而受惠於冷凍美食問世，許多消費者可以吃到跟店內一樣的料理，對後疫情時代的外食產業來說，也可望帶來正面效果。

這不是日本第一次在疫情影響下選出年度料理，從過去2年選出的食物來看，2020年選出的是「外帶美食」，同樣是因疫情影響讓提供外帶服務的店家增加，能外帶的美食種類也變多。

2021年選出的則是「酒精風味飲料」，原因也與疫情影響下，許多餐飲店無法提供酒類飲品等因素有關。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1111206