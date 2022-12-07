習近平將赴中阿峰會 北京：當前形勢下加強團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國國家主席習近平將出席首屆「中國—阿拉伯國家峰會」，中國外交部今天說，這是中方面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動，召開此峰會是在當前全球形勢下加強團結協作的戰略抉擇。

中國外交部7日上午宣布，應沙烏地阿拉伯王國國王沙爾曼（King Salman）邀請，習近平將於7日至10日赴沙國利雅德出席首屆「中國—阿拉伯國家峰會」、「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」並對沙國進行國事訪問。

北京日報App報導，中國外交部發言人毛寧在今天的例行記者會上，回應有關峰會時機及向世界傳遞何種消息時說，習近平出席首屆中國—阿拉伯國家峰會，是中國面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動，將成為中阿關係發展史上具有劃時代意義的里程碑。

她說，當前，百年變局加速演進，世紀疫情反覆延宕，世界進入新的動蕩變革期，召開首屆中阿峰會是雙方在當前形勢下加強團結協作的戰略抉擇。

毛寧說，中國希望以召開峰會為契機，與阿方共商中阿關係發展大計，進一步凝聚雙方在重大地區和國際問題上的戰略共識，發出加強團結協作、堅定相互支持、促進共同發展、維護多邊主義的強有力聲音；全力構建面向新時代的「中阿命運共同體」規劃路徑方向和務實舉措，帶動發展中國家整體團結。

至於中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，毛寧說，首屆中海峰會將是中國和海合會國家領導人第一次齊聚一堂，共商中海關係大計，將進一步充實中海關係戰略內涵。

她並表示，習近平此次對沙烏地阿拉伯進行國事訪問，是他在中共20大後首次訪問中東地區國家，和時隔6年再次訪問沙國。訪問期間，習近平將和國王沙爾曼和王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。

習近平到訪時間點正值沙烏地阿拉伯與美國的關係趨於緊張，原因涉及能源政策、區域安全、人權等。

中國是沙烏地阿拉伯原油的最大買家，採購量約占沙烏地石油出口1/4。有分析指出，除了能源議題，兩國領導人預期也會討論可能合作的協議，使中國企業更深入參與沙烏地的超大型計畫。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111207