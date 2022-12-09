日本富豪前澤友作繞月之旅 BIGBANG成員T.O.P獲邀

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本富豪前澤友作今天揭曉8人繞月名單，當中包括韓國藝人T.O.P和日裔美籍DJ青木史帝夫，他們將搭上馬斯克旗下公司SpaceX的火箭進行繞月之旅，最快明年1月成行。

前澤友作（Yusaku Maezawa）去年搭乘聯合號（Soyuz）太空船前往國際太空站（International Space Station，ISS），在太空中度過12天，且早在2018年就買下這次繞月之旅的所有座位。

前澤友作在推特（Twitter）和在稱為「親愛的月球」（#dearMoon Projec）登月計畫網站上，公布受邀者名單。

太空探索科技公司（SpaceX）與貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin）在內的公司，為富有的客戶開創太空旅行的新時代，而前澤友作和他的成員們將成為SpaceX月球之旅的首批乘客。

SpaceX的「星艦」（Starship）太空船任務，從發射到返回地球預計需要8天時間，當中包括在距離月球表面200公里內，繞行月球所需的3天。這次飛行原訂於2023年進行，但由於太空船及火箭仍在測試，面臨延期的可能。

前澤友作利用推特在全球招募8名成員加入他的月球之旅，並表示有100萬人提出申請。

除了韓國天團BIGBANG出身的T.O.P外，還有日裔美籍音樂製作人兼DJ青木史帝夫（Steve Aoki）。青木史帝夫的父親，是連鎖餐廳紅花鐵板燒（Benihana）的創辦人。

在名單公布後，T.O.P在一段影片中說：「能成為第1個登上月球的韓國平民，我覺得非常驕傲並負有重任。」

這次的成員主要是藝術家和攝影師，獲邀的還有印度演員喬西（Dev Joshi）、英國攝影師利亞（Karim Iliya）等人。曾獲2014冬季奧運女子雪板半管金牌的美國國手法林頓（Kaitlyn Farrington）和日本舞蹈家Miyu則被列為候補。

47歲的前澤友作5日發布有關月球探險的最新消息，並在推特上表示，他已經與馬斯克（Elon Musk）開了1次線上會議，並準備發布「有關太空的重大公告」。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111209