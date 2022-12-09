韓國非法養殖熊脫逃釀2人死 當局徹查漏網農家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國預訂自2026年起正式禁止國內農家飼養熊隻，但在熊隻養殖業正式退場前仍有不少農場私自養熊取熊膽，8日一處農場發生疑似3隻熊脫逃後攻擊農場主人致死事件，環境部下令立即徹查是否還有其他未掌握到的違法養殖場。

韓聯社報導，位於韓國東南部蔚山市的一處非法養殖場8日發生3隻亞洲黑熊脫逃事件，消防當局在當天晚上9時37分接到農場主人夫婦的女兒報案，稱好幾個小時都聯絡不上父母，消防人員前往農場發現3隻熊在農場內外徘徊，60多歲的農場主人夫婦則陳屍在農場入口處，推測遭熊隻攻擊致死。

當局隨即向鄰近居民發送簡訊告知亞洲黑熊脫逃狀況，呼籲民眾盡量不要外出，從養殖場逃出的3隻熊稍晚全數被射殺。

韓國曾在1981年5月開放一般人進口熊來養殖，以增進農村收入，但因保育問題遭到大力批評，時隔4年再度禁止進口，但仍有農家持續養殖熊隻，數量一度超過1000隻，成為經濟合作暨發展組織（OECD）成員中唯一養殖販賣熊膽的國家。

這次發生事故的農家就是非法養殖亞洲黑熊的農場之一，報導指出，這處養殖場2020年及2021年兩度被舉報後處以罰金，但仍繼續養殖亞洲黑熊，而依現行法規定，熊算是「私有財產」，當局無法任意沒收，至今只能以購買或農場自願放棄養殖的方式，將養殖場的熊隻轉至保育機構。

韓國環境部目前登記在案的熊養殖場共22處、擁有319隻熊，8日出事的農場並不在其中，環境部也因此決定再次展開調查，確認已登錄養殖場的安全狀況，以及是否還有其他非法養殖場。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次事件也凸顯修法及相關配套設施完成前，難以管理並處置熊隻非法養殖業者的困境。環境部目標在2026年元旦起全面禁止熊隻養殖，為此推動的「熊養殖禁止與保護特別法」仍在國會擱置；為收養熊隻興建的保育設施最快也要等到2024、2025年才落成。

非法養殖熊脫逃事件並非首次發生，環境部官員向中央社說明，去年7月從京畿道龍仁市脫逃後被沒收的熊隻，已交由清州動物園管理飼養；在保育設施完工前，主動放棄飼養的養殖場都已簽約負責飼養場內原有熊隻，由當局提供設施修繕、飼料費等支援，但違法飼養熊隻的養殖場仍待修法處理。（編輯：黃自強）1111209