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習近平訪沙烏地阿拉伯 呼籲以人民幣買石油

2022/12/10 09:26
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（中央社利雅德9日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天告訴波斯灣阿拉伯國家領導人，中國將努力推動以人民幣購買石油和天然氣；此舉將支持中國在國際上確立人民幣地位、削弱美元對世界貿易控制的目標。

路透社報導，大權在握的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）正試圖與西方以外的國家建立夥伴關係，他在沙國與習近平舉行2場「具里程碑意義」的阿拉伯峰會，展現了他的區域影響力。

在習近平訪問沙國期間，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯和經濟大國中國都釋出關於「不干涉」原則的強烈訊息。值此之際，沙國與美國的關係因人權、能源政策和俄羅斯等議題，正受到考驗。

沙烏地阿拉伯若在石油貿易上做出關於放棄美元的任何行動，都將是令人震撼的政治舉措。沙國先前為了對抗美國可能立法讓石油輸出國家組織（OPEC）成員面臨反托拉斯訴訟，曾揚言放棄以美元作為石油交易貨幣。

中國在波斯灣地區影響力日益增加，令美國感到不安。習近平在沙國受到隆重歡迎，兩國也都有意深化經濟關係；此外，他今天會見波斯灣國家領導人，並出席與阿拉伯聯盟（Arab League）國家領袖的峰會。

在今天會談開始時，穆罕默德．沙爾曼宣告「與中國關係邁入歷史性的新階段」，這與美國總統拜登5個月前在利雅德出席一場規模較小的阿拉伯峰會時的尷尬場面形成鮮明對比。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）被問到沙國與美國的關係時說，沙國將繼續與所有夥伴合作，「我們不認為這是一場零和遊戲」。

他在會談後的記者會上說：「我們不認為有兩極化或選邊站的問題。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111210

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