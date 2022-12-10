美國接手主辦APEC 聚焦互連、創新與包容性

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）2023亞太經濟合作會議（APEC）由美國擔任主辦國，非正式資深官員會議9日落幕。美官員會後表示，主題訂為「打造強韌、永續未來」，聚焦互連、創新與包容性等3大領域。

亞太經濟合作會議今年由泰國主辦，重頭戲經濟領袖會議11月於曼谷舉行。明年APEC由美國接手主辦，非正式資深官員會議日前在夏威夷檀香山登場，啟動美國主辦年，這場會議9日落幕。

與會官員會後舉行線上記者會，出席者包括美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）、APEC秘書處執行長蕾貝卡（Rebecca Sta Maria）等人。

莫瑞表示，美國上次主辦APEC會議是在2011年，當年經濟領袖會議就在檀香山舉行。「我們很希望接下來的活動能反映美國的多元性」，這次在檀香山與當地人民互動、聽取他們的意見，明年也會在美國不同城市舉辦相關會議。

他舉例，這包括2月在加州棕櫚泉市、5月在密西根州的底特律、8月在華盛頓州的西雅圖，接著11月在加州舊金山舉辦領袖會議週。

被問及美國擔任APEC主辦國希望達成的政策計畫，莫瑞回應表示，明年APEC主題訂為「為所有人打造強韌、永續的未來」（creating a resilient, sustainable future for all），涵蓋相互連結（interconnected）、創新（innovative）及包容性（inclusive）等3大優先領域，非正式資深官員會議也對此進行討論。

莫瑞指出，「相互連結」領域涉及供應鏈韌性，「我們討論了數位貿易、連結性，以及擴充中小企業的機會」。在創新方面，希望找出氣候變遷危機、環境永續、糧食安全、健康、反貪污、數位化等領域的解決方案。

在包容性方面，他表示，美國2011年主辦APEC時，啟動了婦女賦權的工作，接下來除了持續加強這方面的工作，也希望納入未被充分代表的社群。

APEC由21個環太平洋地區的會員經濟體組成，包括台灣。APEC性質為經濟合作論壇平台，透過成員自願與非約束性承諾運作，循序漸進地實現協商制定的目標。（編輯：高照芬）1111210