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美首席防疫專家佛奇卸任在即 嘆酸民騷擾妻兒

2022/12/10 14:52
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國傳染病專家佛奇在COVID-19疫情期間，每天在電視上更新資訊，成為疫情中最具代表性人物之一。但他說，有「卑劣」酸民騷擾他的妻兒，還想方設法打探他的住處和電話號碼。

佛奇（Anthony Fauci）接受英國廣播公司（BBC）播客節目Americast訪問時表示：「我擁有妥善的安全保護，但我認為騷擾不相干的人，包括我的孩子，真的非常懦弱。」

自從為政府提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫相關建議以來，佛奇便成了網路陰謀運動的攻擊目標。他說，他盡全力不讓自己因網路仇恨分心，那些仇恨「會奪走你善盡職責的能力」。

佛奇既是美國總統的首席醫療顧問，也是美國首屈一指的醫學專家，他在前總統川普和現任總統拜登執政期間，都代表政府向大眾說明官方因應疫情的作為，每天為美國人民提供最新資訊，鼓勵民眾戴口罩和接種疫苗。

佛奇過去經常與川普起衝突，川普甚至曾揚言要開除他。

陰謀論者指控佛奇在險惡的陰謀中扮演關鍵角色，意圖用疫情和疫苗來掌控並傷害大眾，但證據顯示沒有這回事。

佛奇曾指稱有兩人「企圖要他的命」，他們因此在美國被逮捕監禁。

佛奇警告，美國社群媒體和其他地方將出現「錯誤消息和不實資訊的海嘯」。推特（Twitter）近日決定不再標示和移除COVID-19錯誤資訊，佛奇對此不願置評，因為他擔心被外界指控「試圖壓迫民眾的言論自由」。

佛奇將於12月24日滿82歲，他也將在本月卸下拜登的首席醫療顧問及國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長重任。

他說，他未來將繼續投身於醫療保健領域。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111210

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