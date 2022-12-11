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因應中國極音速武器 日本擬升級愛三雷達

2022/12/11 18:43（12/11 18:48 更新）
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圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）
圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府為因應難以攔截的極音速武器，正就升級航空自衛隊用來攔截飛彈的愛國者三型防空飛彈（PAC-3）進行協調，有意配備偵測能力更強的雷達。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。這項升級計畫將寫入最快12月16日於內閣會議通過的防衛力整備計畫（現行的中期防衛力整備計畫）中。

極音速武器可以超過音速5倍的速度、用不規則軌道飛行。中國實戰部署的中程彈道飛彈東風-17可搭載極音速滑翔載具（HGV），北韓也曾試射稱為極音速飛彈的武器。

日本現行飛彈防禦由搭載反彈道飛彈的8艘神盾艦及34座PAC-3負責，但依現有裝備很難攔截極音速武器。

日本政府正計畫針對PAC-3進行部分升級，採購美軍預定要配備的新型雷達「低空層防空與飛彈防禦感應器」（LTAMDS）。如此一來，將可延伸現有PAC-3的數倍偵測距離，也能識別高速及不規則軌道的飛彈，有助提升攔截成功率。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111211

#日本
#PAC-3
#美軍
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