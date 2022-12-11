土俄總統通話 討論讓其他商品藉黑海穀物通道出口

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圖為穀物出口協議實施後，8月19日在烏克蘭黑海港口敖德薩裡可見大型貨輪值勤。（路透社）

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（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的辦公室今天表示，艾爾段與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，討論了開始著手透過黑海穀物通道來出口其他食品與大宗商品。

路透社報導，根據土耳其總統辦公室公布的紀要，兩人在電話中也討論到土俄雙邊關係、能源、打擊恐怖主義等議題。

俄羅斯入侵導致黑海港口遭封鎖近6個月，在聯合國和土耳其的斡旋下，莫斯科和基輔當局於7月底根據協議解除封鎖烏克蘭在敖德薩（Odesa）地區的3座黑海港口。

另據法新社報導，艾爾段今天也告訴蒲亭，克里姆林宮應「蕩除」敘利亞北部的庫德族部隊，這是當務之急。

艾爾段把上月造成6死的伊斯坦堡炸彈攻擊事件歸咎於庫德族武力，且已揚言將再度派兵進入敘利亞北部趕走庫德族部隊。

俄羅斯在敘利亞內戰中，扮演支持敘國總統阿塞德（Bashahr al-Assad）的關鍵角色。

俄土政府2019年達成協議，結束土耳其另一場地面攻勢。這份協議藉由設立一塊30公里長的「安全區」，以保護土耳其不受來自敘利亞的跨境攻擊。但艾爾段指控俄國未遵守協議。

若干庫德族部隊駐紮在俄軍控制區，其他庫德族部隊則與美國並肩對抗「伊斯蘭國」（IS）聖戰分子。

俄美政府都透過外交管道施壓土耳其別發動新的地面行動。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111211