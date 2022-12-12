美接手主辦APEC 官員：比照其他經濟體邀俄出席

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）美國接手主辦明年亞太經濟合作會議（APEC）。對於如何處理俄羅斯與會問題，美官員今天受訪表示，已邀請俄國出席，就像其他會員經濟體一樣；美國將遵循國內規定、規範處理。

亞太經濟合作會議今年由泰國主辦，重頭戲經濟領袖會議11月於曼谷舉行。明年APEC由美國接手主辦，非正式資深官員會議上週在夏威夷檀香山登場，啟動美國主辦年。

美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）目前在新加坡訪問，明天將出席APEC秘書處舉辦的主辦權移交活動。他今天先在美國駐新加坡大使館接受媒體訪問。

俄烏戰爭延燒之際，有媒體問及美國將如何處理俄羅斯參與APEC的問題。莫瑞回應表示，「我們希望把APEC辦好」，如同邀請其他會員經濟體一樣，美國已邀請俄國出席。

他說：「也知會俄方，我們將遵循美國國內規定及規範，促成他們的參與。」

莫瑞透露，上週舉行的會議有2名俄羅斯官員透過視訊參與，而非親自到夏威夷，「這是他們的選擇」。就像對待其他會員經濟體一樣，美國已邀請他們出席。

另一方面，莫瑞指出，過去一年，美國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，在APEC場域內，也明確表達俄烏戰爭對糧食安全、物價、能源的衝擊，對此區域造成很大的影響。

他說，今年稍早，一些經濟體有相同感受，但很多其他經濟體不確定是否該在APEC場合討論這些議題。

不過，莫瑞表示，在今年11月領袖會議登場前，會員經濟體之間的看法越趨一致，「我們聽到有些東協國家、巴布亞紐幾內亞及其他經濟體，對於俄羅斯侵略烏克蘭造成的經濟衝擊，表達嚴重關切」。

外電先前報導，APEC的21位會員經濟體代表在曼谷舉行經濟領袖會議後發表聯合宣言，譴責俄烏戰爭及其引發的全球經濟動盪。這項公報經過所有APEC成員經濟體同意，包括俄羅斯和中國，但不乏一些外交上的含糊其辭，並未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

此外，有關外界對美國尋求與中國經濟脫鉤的疑慮，莫瑞表示，中國也是APEC會員體之一，美國與中國在APEC下進行討論，包括確保加強供應鏈韌性等議題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前也說，美國不會尋求以任何方式讓美、中經濟脫鉤。

莫瑞強調，美國希望確保溝通管道開放，也持續在像是APEC的多邊組織下互動，「讓我們有開放且坦誠的對話」，討論關切或意見分歧的議題。（編輯：陳惠珍）1111212