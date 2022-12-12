駐越南代表石瑞琦：深耕台越經貿 增進兩國關係

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駐越南代表石瑞琦（前立致詞者）11日表示，駐處除繼續與台商深耕台越經貿關係，最重要的是增進兩國關係，盼與台商共同為下一個30年的台越關係努力。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月12日

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）駐越南代表石瑞琦表示，今年是台越互設辦事處30週年，駐處除繼續與台商深耕台越經貿關係，最重要的是增進兩國關係，盼與台商共同為下一個30年的台越關係努力。

越南台灣商會聯合總會（越總）11日晚間舉行第23屆、24屆新舊總會長、監事長交接典禮，石瑞琦在開幕式做上述表示。越南台灣事務委員會秘書長陳維海、立法委員江啟臣、邱臣遠及僑務委員會副委員長呂元榮等出席。

石瑞琦表示，今年是台越互設辦事處30週年，在國際地緣政治劇烈變動下，越南的投資環境相較其他地方好很多，且有先前所奠定的良好基礎，雙邊的投資經貿關係在第2個30年一定會百尺竿頭、更進一步。

他說，駐處除繼續與台商深耕台越經貿關係，最重要的是透過文化交流加強兩國民眾相互了解以增進雙邊關係，因此代表處近來舉辦茶藝、觀光文化交流、台灣電影節等，並盼與台商共同為下一個30年的台越關係努力。

越總第24屆總會長由簡智明續任。簡智明談及未來一年的工作目標時向中央社表示，已將台灣產官學界的意見彙整成「越南投資白皮書」，計劃於明年3月送交越南總理府，盼為越南的政策與條例提出建言。

他指出，白皮書回顧過去5年台商在越南經營遇到的困難與障礙，初步看來，社保減免、減稅、快速通關等是最多台商關切的問題。

此外，簡智明說，越南的環保、人權意識不斷提升，對投資者尤其是傳統產業的標準與要求愈來愈嚴格。越總過去與越南各省、中央政府在減少傳產、中小企業的投資障礙做了許多溝通，未來將繼續推進。

陳維海致詞時表示，台商對台越經貿成就有很多貢獻，他對此衷心感謝。希望2023年台越的合作與往來可以繼續增加，期盼越南台商繼續協助新的台商來越南投資，讓雙邊的經濟合作能有更大發展。

江啟臣表示，台商在台越關係中扮演穩健且重要的角色，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好不容易退散後，又將面臨一個國際新局，台灣在地緣政治壓力下，要怎麼選擇、往哪裡去，都是政府與台商須面對的問題。

他說，這次他要來越南之前，有一些台中企業界人士也說要一起來越南看看投資環境。他認為，在全球重整過程中，不能只靠護國神山台積電，而是要靠所有台商一起做護國群山，不管朝野怎樣吵，支持台商是彼此最大共識。

邱臣遠表示，在地緣政治影響下，中國大陸台商到越南繼續加碼投資，在越南可以看到台商經貿實力的展現。走過美中貿易戰、疫情、俄烏戰爭，海外台商都是國內最重要的靠山，以及社會安定的主要力量。

他說，面對全球供應鏈重組、逆全球化等問題，世界的中心現在回到台灣身上，台灣的經濟就在台商，而越南政府對台商打造友善投資環境，讓外界可以看到台商赴海外投資的未來就在越南。（編輯：陳惠珍）1111212

越總第24屆總會長由簡智明續任。簡智明11日表示，計劃在2023年3月將「越南投資白皮書」送交越南總理府，白皮書回顧過去5年台商在越南經營面臨的障礙與困難，盼為越南的政策與條例提出建言。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月12日