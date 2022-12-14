NHK：日外相擬最快12月下旬訪中與王毅會談

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平上月同意在各層級展開對話，日本放送協會（NHK）今天報導，日本外務大臣林芳正已在協調最快12月下旬訪中，與中國外交部長王毅會談。

報導指出，林芳正這次如果順利訪中，將是日本外務大臣時隔約3年再度訪中。

岸田11月出訪東南亞時，在泰國與習近平舉行面對面領袖會談，這是日中時隔約3年再度舉行領袖會談。對於發展日中關係，岸田與習近平都同意，將在包括領袖層級在內所有層級緊密地進行意見溝通。

因此，林芳正已在協調最快12月下旬訪中，跟王毅舉行外長會談。

日本外務大臣上次訪中，是2019年12月時任外務大臣的茂木敏充，距今已間隔約3年。

就在日中關係因釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）爭議等問題持續嚴峻的情況下，預料林芳正將在與王毅的會談上，再度表達希望未來兩國繼續對話，透過彼此努力建構「建設性且穩定的日中關係」。

另外，有關COVID-19疫情造成日中民間交流等大幅減少，預料兩人也將就再度恢復活力的對策等交換意見。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111214