英國11月通膨放緩至10.7% 自41年高點滑降

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國今天公布最新數據顯示，11月通膨自10月創下的41年高點放緩，但仍維持高檔。生活成本危機已引發英國各地爆發罷工行動。

法新社報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）表示，11月消費者物價指數（CPI）年增幅放緩至10.7%，低於市場預估的10.9%，也從10月創下1981年來高點的11.1%滑降。

11月通膨溫和減緩主要因車輛燃料價格下滑，但在家庭能源和食品費用飆漲下，通膨仍維持高檔。

英國央行明天將召開利率決策會議，外界預期英銀將連續第9度升息，以對抗飛漲的物價。

英國國家統計局首席經濟師費茲納（Grant Fitzner）指出：「通膨雖仍處歷史高點水準，但11月的通膨年增幅已經稍微減緩。」

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動烏克蘭戰爭造成能源價格飆漲，加上疫情解封等因素，都是引發通膨攀升的原因。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的後續衝擊，加上蒲亭把天然氣當武器操縱，造成歐洲各國苦於通膨飆升。我瞭解英國家庭和企業都陷入掙扎。」

「將通膨壓下來讓民眾的薪資不縮水，是我的優先要務。」

「我知道現在對許多人來說很艱難，但重點是我們要做出對抗通膨所需的艱難決定，通膨是讓人變窮的頭號敵人。」

英國央行明天將召開利率決策會議，經濟學家預估英銀將升息2碼，將基準利率由3.0%調高至3.5%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111214