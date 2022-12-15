臭氧稀薄與嚴重空污 南極與印度暖化速度低於全球平均

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）關注暖化速度最快地區如今是顯學，這類地區因人類活動導致氣候以驚人速度變暖。但南極東部與印度卻因臭氧層變薄、嚴重空污等因素，暖化反低於全球平均增溫幅度。

「華盛頓郵報」指出在北極，海冰迅速消失使暖化速度恐超過地球其他地方4倍，此外世界氣象組織（WMO）近期稱近年屢屢出現極端酷暑導致上千人死亡的歐洲，是全球暖化速度最快的大陸。

但另一方面，地球上部分地區的暖化速度卻相對較慢。華郵用非營利機構「柏克萊地球」（Berkeley Earth）數據分析發現，像南極東部與印度等一些地方的暖化速度，往往低於20世紀中葉以來約攝氏1.1度的全球平均暖化水平。但這不值得高興，因為造成這些地區暖化變慢的原因同屬人為環境破壞所致。

● 臭氧層變稀讓南極東側暖化放緩

雖然南極大陸西部是世界暖化速度最快的地方之一，但東部暖化卻慢得多，科學家們相信，當中其一原因是臭氧層破洞使然。臭氧層可以遮蔽有害人體的紫外線。

「柏克萊地球」首席科學家羅德（Robert Rohde） 說，相關理論認為臭氧層破洞改變高空涉及天候的風力循環流通，使嚴寒的極地空氣更難外逸。

金融公司Stripe首席氣候專家、「柏克萊地球」投稿人豪斯法澤（Zeke Hausfather）表示，另有理論認為南極暖化速度較北極慢，可能與南極崇山峻嶺的地形有關。

南極大陸平均海拔超過2135公尺，代表有較高反照率（物體能反射更多太陽光線、減少吸收太陽輻射），已有研究指出若南極也像北極般平坦，暖化情況會比目前快得多。

● 嚴重空污讓印度暖化變慢

在人口稠密地區中，印度是暖化速度慢的地區之一，部分原因竟是拜空污之賜。

豪斯法澤說，氣溶膠或空氣中懸浮微粒通常具有降溫效果，因為能阻擋和散射陽光，有助形成雲霧。燃燒煤炭、汽柴油時生出的二氧化硫擴散面積比二氧化碳大，尤其不易讓當地氣溫升高。

雖然這不代表印度能躲過極端酷熱，但與當地1951年至1980年的均溫相比，印度部分地區的增溫不到攝氏0.5度，不及全球平均增溫的一半。（譯者：陳亦偉）1111215