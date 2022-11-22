苦等15年沒積雪 阿爾卑斯山小鎮拆除滑雪纜車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國阿爾卑斯山小鎮聖費米（Saint-Firmin）因多年沒積雪，上個月底拆除15年來不曾運行的滑雪纜車。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖費米小鎮滑雪纜車興建於1964年，目的是幫助村裡的孩子先在自家附近學習滑雪，未來再前往阿爾卑斯山周圍更具挑戰性的雪道。

聖費米小鎮過去每逢冬季幾乎都會降雪，但最近數十年來情況惡化，其他法國和歐洲滑雪勝地也正歷經相同情況，氣候變遷危機正在縮短滑雪季節，並減少山區積雪及冰川覆蓋。

定居在聖費米小鎮的63歲居民博宗（Didier Beauzon）告訴CNN：「全球暖化已經發生，改變了我們看見的世界。」

博宗談到鎮上的滑雪纜車時表示：「由於沒有積雪，雪纜距離上一次運行已有大約15年，上回也僅運行一個週末，此後就再也沒啟用過。」

今非昔比，博宗記得在他青少年時期，小鎮每逢冬季就會在滑雪場替孩子們舉辦活動。

當地的體育協會週末會舉行比賽，並在週三舉辦有趣的活動，歡迎所有人參加，隨後在小鎮中心的廣場舉辦頒獎典禮。博宗說：「每個人都有機會贏得獎品，你要做的就是滑到終點，不論用什麼方式。」

他說，獎品通常不大，可能是一雙襪子、一條巧克力棒，但氣氛很歡樂。每當滑雪季節結束，鎮上最強的滑雪者會獲頒獎盃。

遺憾的是，這些傳統隨著雪融化而消失無蹤，只剩鏽跡斑斑的纜車靜靜佇立，提醒人們往日的美好時光，因此小鎮決定擺脫它。

法國環保組織Mountain Wilderness受命拆除滑雪纜車，拆除團隊約由20名工人組成，花了2天時間拆除整個纜車系統，這支團隊已在法國拆除約10個類似的滑雪纜車系統。

聖費米小鎮纜車的拆除成本約2萬歐元（約新台幣64萬元），主要由當地政府在慈善機構幫助下出資，拆下的金屬將回收再利用。

這大概不會是最後一個被拆除的滑雪纜車。今年，破紀錄熱浪席捲法國和西歐大多數地區，夏季氣溫逼近甚至飆破攝氏40度，野火席捲法國南部和西部地區。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111122