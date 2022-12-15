騷擾威脅民主活動人士 波士頓1中國學生被捕

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（中央社波士頓14日綜合外電報導）美國檢方今天表示，一名在波士頓柏克萊音樂學院就讀的中國公民糾纏、騷擾一名張貼支持中國民主運動傳單的人士，被捕後已獲釋；美方已向中方執法部門通報此人。

路透社報導，波士頓聯邦檢察官說，25歲的吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）在被舉報前曾透過微信威脅要砍掉對方的手，要對方停止在校園附近張貼「反動傳單」。

吳曉磊今天遭逮捕，當天稍晚已獲釋。他的律師未回覆相關詢問。

柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）在聲明中說，檢方所描述的行徑「令人不安」，但以全案尚待調查為由不願多說。

報導指稱遭威脅的社運人士來自中國但有美國合法永久居留權，有家人在中國。這名人士10月22日在Instagram的照片顯示，窗戶上所貼傳單寫著「與中國人民同在」、「我們要自由」和「我們要民主」。

檢方表示，吳曉磊透過一個以柏克萊音樂學院為主、包括被害人在內有300多人的微信群組，要求對方撕掉所有傳單，並表示他正向中國公安單位舉報。

根據一份刑事訴狀，吳曉磊在群組寫說：「我已打給國內的舉報熱線，公安機關會去問候你家人。」

美國有關當局表示，他們認為吳曉磊是指中國公安或國家安全部門，這兩個單位都會調查政治異議人士，包括聲援民主活動者。

檢方說，吳曉磊在後來的微信發文中還要人幫忙確認對方住處。

訴狀說，吳曉磊在10月24日一封電郵中告訴對方，稱估計對方一回中國就會被捕，還說相信對方家人會受到中國政府的「政治審查」。

美聯社報導，對他人糾纏騷擾最高可處5年有期徒刑、3年的獄後督導和最高25萬美元罰款。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111215