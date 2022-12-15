升息預期致房市冷清 首爾房價月跌幅達19年新高

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國銀行今年起維持升息基調，加上房價預期持續走跌、市場多呈觀望，韓國各地房價跌幅已來到全球金融危機時水準，連續6個月下跌的首爾公寓大樓售價創下19年以來最大跌幅。

專責不動產市場相關調查統計的韓國不動產院今天發布11月全國住宅價格動向調查，指出全國綜合住宅售價跌幅來到1.37%，跌幅為10月的近2倍；其中首爾、京畿道及仁川市等首都圈地區跌幅最高，從1.02%增至1.77%。

若只看5層樓以上的公寓大樓售價，首爾地區公寓大樓房價較上個月下跌2.06%，為不動產院2003年12月開始統計以來最大跌幅，也超過2008年12月全球金融危機時的1.73%。全國及首都圈公寓大樓房價則分別下跌2.02%及2.49%，同樣刷新跌幅紀錄。

以高額押金代替月繳房租的綜合住宅傳貰價格跌幅也大增約2倍，首都圈跌幅約在2%上下，首都圈公寓大樓傳貰價格跌幅則達到3%左右，也是統計以來最大跌幅。月租型的租賃價格可望隨之下跌。

韓國房市冷清局面預期將延續，根據國土研究院最新發布的不動產市場消費者心理調查，11月首爾房市消費心理指數來到2011年7月統計以來最低點，首次跌破80大關。調查中消費者心理指數若在95以下，代表消費意願低落，95至114為穩定，115以上為成長態勢。

首爾房價從2017年開始逐年升高，但今年6月起因升息及景氣遲滯影響轉降，根據韓國不動產情報分析顧問公司不動產R114統計，首爾公寓大樓市價總額已回到去年底水準。

韓國總統尹錫悅今天主持第一次國政課題盤點會議時也提到房價問題，韓聯社報導，尹錫悅提到應減輕前政府對持有多住宅者的稅負，以消弭成本轉嫁租客的狀況；但他也說，考量當前房價跌勢，更緊要的是放寬需求方的限制，恢復房市穩定。（編輯：林憬屏）1111215