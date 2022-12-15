更多編輯台推薦新聞：
三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演
生活

三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

明年節能家電補助每台3000元 申請舊換新須有廢四機回收單
生活

明年節能家電補助每台3000元 申請舊換新須有廢四機回收單

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英國護理師空前大罷工 抗議薪資不足人力短缺

2022/12/15 23:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國護理師為了爭取更好的薪資及工作條件，今天舉行前所未有的一日罷工。儘管先前有人警告，這場罷工可能導致病患面臨危險，但罷工並未喊卡。

法新社報導，英國護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）在拒絕達成一份薪資協議後，最多有10萬名在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的工會成員將參與罷工，他們將於格林威治時間今天8時至20時停止工作。

這是皇家護理學院成立106年以來發起的首場罷工。時值英國通貨膨脹飆升超越民眾薪資成長，公私機關勞工陸續發起一波波罷工行動。

在英國首都倫敦市中心的聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）外，罷工的護理師高喊口號及高舉標語，要求「付給我們值得的薪水」、「該是對護理人員公平給薪的時候了」。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英格蘭首席護理官（chief nursing officer）梅伊（Ruth May）也加入罷工行列。

在英格蘭西北城市利物浦（Liverpool）的安特里大學醫院（Aintree University Hospital），有32年資歷的護理師瓊斯（Pamela Jones）表示，罷工是「讓我們的重點唯一能被聽見的方法」。

她說：「社會大眾有必要了解我們每個人目前承受的壓力。你只要到急診室來看，這裡大排長龍，沒有床位。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一名醫院護理師霍普金斯（Kelly Hopkins）表示：「越來越多護理師向食物銀行求援，這令人完全無法接受。他們帶著寒冷身軀來上班，下班後也沒有好的食物來餵養他們的孩子。這實在太誇張。」

工會領袖指出，英國護理師因人力短缺而工作負荷超重。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，英國國營國民健保署（National Health Service，NHS）正苦於應付積壓越來越多的約診與療程。（譯者：張正芊）1111215

#英國
#皇家護理學院
#霍普金斯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族