馬來西亞西南部山崩 露營區至少12死22人失聯

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馬來西亞官員說，西南部雪蘭莪州16日凌晨發生山崩，土石滑落到一處露營區，有至少12人在睡夢中死亡。（圖取自facebook.com/BombaMalaysia.syed）

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（中央社吉隆坡16日綜合外電報導）馬來西亞官員說，西南部雪蘭莪州今天凌晨發生山崩，土石滑落到一處露營區，有至少12人在睡夢中死亡，目前仍有22人失聯，搜救人員仍在厚重的泥堆與倒塌的樹木中搜尋生還者。

路透社報導，馬來西亞消防救援局在聲明中說，首都吉隆坡近郊雪蘭莪州（Selangor）凌晨3時發生山崩，土石滑落到一個有露營設施的有機農場附近道路旁邊。

根據馬來西亞消防救援局在社群媒體的發文，有90多人因為土石坍方受困，其中59人安然無恙，但仍有22人失聯。這起災害造成12人罹難，另有8人受傷送醫。

地區警方首長薩菲安（Suffian Abdullah）說，死者都是馬來西亞人，包括1名年約5歲的孩童。

他在記者會上說，多個單位出動近400人救援，搜救行動仍在進行中。

消防救援局長哈米斯（Norazam Khamis）說，土石從營地上方約30公尺處崩落，落石覆蓋的區域約0.4公頃。

這起災難是發生在吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali），在以度假村、瀑布與自然美景聞名的旅遊勝地雲頂高原（Genting Highlands）外側。

雪蘭莪州是馬來西亞最富裕的州，之前也發生過坍方意外，時常是由清理森林與土地引起。這個地區現在進入雨季，但從昨天深夜到今天凌晨未記錄到豪雨或地震。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111216