日本遊輪3年未出海 復航2天就出現旅客確診

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本一艘約3年未出海的國際遊輪12月15日才剛從橫濱港載著472名旅客與船組員出海，所有人登船前篩檢都是陰性，沒想到17日就出現2名旅客確診，將在沖繩那霸港下船。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府等單位表示，負責營運這艘國際遊輪「日本丸」的船公司今天上午通報，船上有2名旅客確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本丸15日出港後預定前往石垣島及新加坡等地，所有人員在登船前都經過篩檢確認陰性，但就在預計要泊靠石垣島前，在船上進行篩檢時得知2人確診。

這2名旅客分別為77歲女性與64歲男性，前者有發燒症狀，後者目前暫無症狀。

根據事前由沖繩縣政府與營運公司所制訂的防疫方針，2名確診旅客最快今天傍晚將在那霸港下船，預計被送往位於沖繩本島南部的住宿療養設施休養。

營運公司表示，日本丸在那霸港讓2人下船後，將朝石垣島方向航行，依原訂航程繼續航行。

日本政府今年11月決定重啟受疫情停止的國際遊輪泊靠，日本丸12月15日時隔約3年從橫濱港出海。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111217