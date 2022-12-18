更多編輯台推薦新聞：
鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬來西亞營地坍方第3天 尋獲生還者機會渺茫

2022/12/18 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉隆坡18日綜合外電報導）馬來西亞無執照露營區發生致命山崩，搜尋失蹤露營客的工作今天進入第3天，消防救援單位表示，找到生還者的機會相當渺茫。

路透社報導，首都吉隆坡以北約50公里熱門丘陵地區巴當加里鎮（Batang Kali）一處營地16日清晨發生土石坍方，當時有許多紮營露宿的民眾正在睡夢中，至少24人罹難。

巴當加里鎮所在的雪蘭莪州（Selangor）消防救援局表示，有94人因為土石坍方受困，其中61人安然無恙，9人依舊下落不明；罹難者中包括7名孩童。

救援人員派出挖土機具和搜救犬搜尋受困泥濘碎石底下的民眾，然而大雨讓人憂心當地土石恐進一步坍方。

雪蘭莪州消防救援局長哈米斯（Norazam Khamis）說，缺氧加上泥土重量下壓，使得找到更多生還者的機會相當渺茫。

初步調查顯示，約45萬立方公尺土石的路堤崩塌，這樣的土石量從估計30公尺的高度落下，覆蓋範圍約為0.4公頃。

土石坍方在馬來西亞相當常見，但通常只發生在大雨過後。水患也並不罕見，去年全國有7個州的約2萬1000人因豪雨而流離失所。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111218

#馬來西亞
#哈米斯
#巴當加里鎮
哈米斯
馬來西亞西南部山崩 露營區至少12死22人失聯 馬來西亞西南部土石坍方 約100人受困營地
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族