海地推霍亂疫苗抗嚴重疫情 幫派橫行恐阻進度

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（中央社海地太子港18日綜合外電報導）加勒比海國家海地今天開始為10%以上人口接種霍亂疫苗，但因幫派掌控大片地區，將增加推動疫苗工作的難度。

法新社報導，海地現有117萬劑口服疫苗，還有近50萬劑即將到來。

疫苗將優先使用在1到5歲的幼童，近半確診病例屬於這個年齡層。

霍亂自10月以來在全國迅速蔓延。海地衛生單位已通報1萬4700多個疑似病例、近1270個確診病例和超過290人死亡。

聯合國兒童基金會（UNICEF）衛生專家胡魯特（Jean Bosco Hulute）表示，疫苗供應是一個問題。

胡魯特告訴法新社：「許多國家目前都出現霍亂疫情，造成疫苗缺乏。」

他說，第一劑疫苗可以提供6個月保護，而第二劑疫苗可將保護期延長到整整2年。

疫苗計畫預計在12月18日到22日以及27日到28日進行，將聚焦在疫情最嚴重的街坊和社區，包括太陽城區（Cite Soleil）、狄馬斯區（Delmas）、卡勒富爾區（Carrefour）、米爾巴萊區（Mirebalais）和首都太子港（Port-au-Prince）。

但因幫派暴力肆虐這個貧困國家，疫苗推動工作並不容易。

胡魯特說，在不安全地區，特別是發生過綁架和槍戰的地方，疫苗推動和聯絡小組不會受到完全保護。

來自尼泊爾的聯合國維和部隊人員在2010年傳入霍亂後，霍亂疫情首度席捲海地。在隨後10年裡，霍亂奪走1萬多條生命。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111218