反墮胎川粉神父遭免神職 痛批梵蒂岡迫害

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（中央社梵蒂岡18日綜合外電報導）美國反墮胎運動領袖、前總統川普的堅定支持者巴佛尼神父（Father Frank Pavone），今天遭梵蒂岡以在社群媒體發表「褻瀆」文字、不服從主教等理由免除神職。

路透社稱據他們掌握到梵蒂岡駐美大使寫給美國主教的信函顯示，梵蒂岡11月時解除巴佛尼的職務，信裡還說巴佛尼不得申訴。

信中稱巴佛尼遭免除神職，是因「在社群媒體發表褻瀆言論，以及執意違抗教區主教的合法指示」。

2016年美國總統大選時，巴佛尼發布一段聖壇上放著墮胎胎兒的影片，敦促天主教徒不要投票給民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）；希拉蕊後來敗給川普。

保守的天主教通訊社（Catholic News Agency）率先披露巴佛尼被解除神職消息。

63歲的紐約人巴佛尼，神職生涯與許多主教上司都處不好，原因多半是他們認為巴佛尼言行過於政治。

2020年川普敗給拜登後，巴佛尼也是質疑選舉有效性的川普支持者之一。

巴佛尼今天發表1小時40分鐘的影片，影片中仍身穿神職人員服裝的他說，自己「數十年來遭教會迫害」，還譏笑批評他的人「世界蠢」。

2020年巴佛尼在推特發文，提及「他X的魯蛇拜登及其道德敗壞、仇恨美國、仇恨上帝的民主黨支持者」。

他今天的影片也提及2020年爭議推文用字，稱「我在推特上用『他X的』回應某人，為此他們要把我踢出神職」。巴佛尼還在2020年美國總統大選期間因說票投民主黨的天主教徒無法在懺悔時獲赦免而遭受訓斥。

他這次還在影片裡指控批評者「高談民主黨論點」，並說梵蒂岡官方尚未通知他遭解除神職一事，不滿梵蒂岡「在與神父對話之前先向媒體放話」。

巴佛尼還撂下一句：「我永遠不會離開神職。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111219