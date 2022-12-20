英主持人「打從細胞」討厭梅根 惹來上萬條投訴

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國電視節目主持人克拉克森在報紙專欄中寫道，他「從細胞層面上厭惡」哈利王子的妻子梅根，引來上萬條投訴。他今天說，他「很震驚造成這麼大的傷害」。

綜合法新社和路透社報導，曾主持英國廣播公司（BBC）節目「頂級跑車秀」（Top Gear）的克拉克森（Jeremy Clarkson）在16日替「太陽報」（The Sun）撰寫的文章中說，他夢想著有一天，「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

語出驚人的克拉克森堅稱，他是引用電視影集「權力遊戲」（Game of Thrones）的情節。

62歲的他在推特發文說：「喔老天，我在無意間說了不當的言論。在我寫的一篇關於梅根（Meghan）的專欄文章裡，我不太得體地提到『權力遊戲』場景，惹得許多人不快。」

「造成這麼大的傷害，我很震驚。未來我會更謹慎。」

英國「獨立媒體標準組織」（Independent Press Standards Organisation）表示，截至格林威治時間今天17時，已收到超過1萬2000條針對那篇專欄文章的投訴，幾乎是2021年一整年接獲投訴的數量。

克拉克森的文章是回應影音串流平台Netflix近期上架的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）；太陽報網站隨後已把文章撤下。

哈利與梅根在紀錄片中指責英國小報懷有種族歧視、企圖「打垮」梅根，還在一波具有針對性的行動中害得梅根流產。

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提醒公眾人物小心「惡語傷人」，克拉克森的女兒艾蜜莉（Emily）也在網路發文說，她「反對我爸寫的所有東西」。

克拉克森因主持「頂級跑車秀」而獲得全球知名度，他過去也曾高調批評蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）、英國小說家浦爾曼（Philip Pullman）和倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111220