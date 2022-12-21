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德總統請習近平發揮對俄影響力結束俄烏戰爭

2022/12/21 07:59（12/21 08:06 更新）
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（中央社記者林育立柏林20日專電）德國總統史坦麥爾今天與中國國家主席習近平通電話，感謝他反駁俄羅斯威脅使用核武，並請他發揮影響力，結束俄國對烏克蘭的入侵。

根據德國總統府聲明，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）今天與中國國家主席習近平通電話，時間長達60分鐘。

今年是德國與中國建交50週年，兩人除了聚焦雙邊關係及中國當前疫情，主要討論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。

史坦麥爾在通話中強調德國支持烏克蘭的決心，表示歐洲對能源危機已做好準備，不會對俄國的威脅退讓。

他還說，俄國出兵後，烏克蘭的防衛能力和歐洲的向心力反而更強，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）完全錯估情勢。

史坦麥爾感謝習近平明確反駁俄羅斯威脅使用核武器，強調結束戰爭、俄國撤軍以確保烏克蘭主權符合歐洲和中國的共同利益，他請求習近平督促蒲亭、發揮對俄國的影響力。（編輯：韋樞）1111221

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