中國疑在南海擴建無人島礁 菲律賓：嚴正關切

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（中央社馬尼拉21日綜合外電報導）針對有報導直指中國開始在爭議南海擴建幾個無人島礁，菲律賓隨後出面回應表達「嚴正關切」之意。

法新社援引彭博（Bloomberg）昨天的報導說，美國官員提供的衛星影像顯示，南沙群島四周出現新的陸地，一艘備有液壓挖土機的中國船隻多年來持續在當地作業。

菲律賓外交部昨天深夜回應這則報導時說，「我們嚴正關切此事，因為這類活動違反了『南海各方行為宣言』在自我克制方面的承諾，也違反了2016年仲裁裁決」。

菲律賓外交部補充說，已要求其他單位調查此事。

一星期前，菲律賓剛對中國提出外交抗議，不滿中國海警船11月在南海從菲律賓海軍手中「強行」搶走中國發射的火箭殘骸。中國駐菲國大使館否認有強奪之事，而是「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方」。

上週，菲律賓國防部同樣對多艘中國船隻集結在鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal）一事表達「嚴正關切」。

美國國務院發言人本週針對上述兩起事件聲援菲國，並敦促中方「尊重國際法」。

中國大使館今天提出反擊，指控美方利用爭議「無事生非」。中國大使館沒有直接回應船隻集結的指控，但承認與馬尼拉當局「存在分歧和矛盾」。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1111221