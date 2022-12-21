更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總統：國家整體表現與人民感受有落差 下週召開國安高層會議
首頁 / 國際

蒲亭啟用西伯利亞東部天然氣田 提升對中國出口

2022/12/21 21:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布啟用東西伯利亞（Eastern Siberia）的科維克塔（Kovykta）天然氣田，在莫斯科當局與西方關係趨於緊張之際，這處氣田可讓俄羅斯提升對中國的出口。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）透過視訊參與電視轉播的儀式，他說：「我們將啟用獨一無二、東西伯利亞最大的科維克塔氣田，其天然氣可採蘊藏量有1.8兆立方公尺。」

他還說，啟用這處氣田將大大促進俄羅斯東部區域的社經發展。

在蒲亭同意啟用後，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）表示：「科維克塔氣田已投入運作。」

自莫斯科政府開始攻打烏克蘭以來，俄羅斯與歐洲各國關係更加緊繃，俄國出口至歐洲的天然氣減少。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄國以西西伯利亞（Western Siberia）和北極的氣田供應天然氣給歐洲，沒有管線可把這些氣田的天然氣輸往中國，但俄國大約10年前開始致力開發新氣田和興建「西伯利亞之力」（Power of Siberia）管線，把天然氣輸往這個快速擴張的市場。

第一條「西伯利亞之力」管線於2019年底運作，並開始把天然氣從東西伯利亞輸往中國。莫斯科政府還打算興建「西伯利亞之力2號」管線，成為俄國在面臨西方制裁下望向中國的又一跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111221

#蒲亭
#俄羅斯
#中國
蒲亭
慕尼黑安全會議主席：未來幾年中國攻台可能性不高 澤倫斯基訪烏東前線 摩爾多瓦警告俄軍明年恐進攻
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族