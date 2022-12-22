烏克蘭前防長：烏軍亟需的是近迫防空系統

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克表示，烏軍需要的是像美國海軍的海公羊（SeaRAM）近迫防空系統，才能在俄軍無人機和巡弋飛彈打擊關鍵基礎設施時提供更佳保護。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問華府，是他自2月底俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。美國也宣布將提供烏克蘭價值18.5億美元（約新台幣567億元）額外軍事援助，其中包括首次提供的愛國者防空系統。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）一場活動裡指出，烏克蘭所需抵抗俄軍用伊朗無人機攻擊的武器並非昂貴精密的系統，而是大多仍在盟國庫存頗多、相對廉價且實用的裝備。

札戈羅德紐克說：「我們講這個已經很久了，但就是拿不到（短程近迫防空系統）。」

烏克蘭負責與歐盟溝通整合工作的國會歐盟融合事務委員會主席伊凡娜（Ivanna Klympush-Tsintsadze）表示，俄軍最近一次無人機與巡弋飛彈攻擊，擊毀烏國約50%的電力系統。

札戈羅德紐克與退役美國陸軍將領霍吉斯（Ben Hodges）均表示，烏克蘭需要建立「多層次的防空體系」，從用於攔截彈道飛彈、巡弋飛彈的精密愛國者防空系統，到保護電廠、供水系統免於無人機攻擊的近迫防空系統，缺一不可。

五角大廈高層19日晚間向媒體透露，美方已敲定至少運交一個愛國者防空連及精準彈藥套件給烏克蘭。霍吉斯表示，給烏克蘭一個愛國者防空連只是「杯水車薪」，何況還需訓練烏軍人員使用。

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澤倫斯基誓言贏得戰爭並收復失土，但大西洋理事會「歐亞中心」（Eurasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）表示，她不相信烏克蘭能在不打核戰的情況下收復克里米亞。

與此同時，伊凡娜認為盟友與夥伴間對烏克蘭需打贏戰爭這點仍無共識，「缺乏這類共識不利對烏克蘭的武器援助，也不利基輔重建被毀的實業、醫院、學校與民宅」。她說現階段促成停火，只會給克里姆林宮喘息機會重整步伐，然後再次進攻。（譯者：陳亦偉）1111222