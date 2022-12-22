伊朗影后聲援艾米尼之死抗爭被捕 全球影壇籲釋放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）全球影壇數百位知名人士共同簽署公開信，今天呼籲伊朗當局立即釋放伊朗女星塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），她因聲援艾米尼之死抗爭被捕入獄。

阿莉多絲蒂曾出演伊朗電影「新居風暴」（The Salesman）女主角，該片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

法新社報導，參與公開信連署的影壇人士包括演員艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、伊恩麥克連（Ian McKellen），以及導演肯洛區（Ken Loach）、麥克李（Mike Leigh）等人。

信中寫道：「身為國際演藝界人士，我們要求立刻釋放屢獲殊榮的女演員、母親兼社運人士塔蘭妮阿莉多絲蒂，她於2022年12月17日被捕，目前遭監禁在伊朗的伊文監獄（Evin prison），那裡同時關押許多政治犯。」

信中還說：「伊朗當局巧妙選在耶誕節前逮捕阿莉多絲蒂，以為可以轉移她國際同業的注意力。但我們的焦點沒有被模糊，我們感到憤恨不平。和所有伊朗公民一樣，塔蘭妮阿莉多絲蒂享有言論自由、集會自由以及不受任意逮捕和拘留的權利。」

信中指出：「我們在此聲援她，要求立刻釋放她並讓她安全回到家人身邊。」

伊朗官媒表示，38歲的阿莉多絲蒂17日被捕之前，曾在社群媒體上發表一系列貼文支持抗爭行動，包括摘下自己的頭巾、譴責當局處決抗議者等。

伊朗強硬派政府鎮壓艾米尼之死抗議，拘捕律師、文化界人士、記者與倡議人士等，阿莉多絲蒂是當中知名度最高的人物之一。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，並演變成多年來最大規模的民間起義。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111222