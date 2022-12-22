法國國鐵耶誕前罷工 民眾無法團聚怨聲載道

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）法國國家鐵路公司部分員工宣布於23日耶誕假期前夕罷工，導致返鄉火車班次減少，約20萬名旅客受影響。臨時的決定讓民眾憤怒，更有人因此無法與家人團聚。

23日開始，大批法國民眾將返鄉度過一年中最重要的節慶，許多人都在一個多月前買好返鄉車票。

然而法國國家鐵路公司（SNCF）一個由檢查員組成的聯盟19日宣布在這時罷工，使得全國鐵路大亂，估計在罷工的4天期間，80萬名旅客中將有20萬人的班次遭取消，也就是約1/4的旅客。SNCF表示，受影響的乘客將會有200%的補償。

在總算走出COVID-19疫情陰霾的第一個耶誕節，民眾卻因國鐵員工罷工而找不到回家的路，即便是平常尊重罷工權與罷工文化的法國人，也怨聲載道。

行銷工作者麥克斯（Max）向費加洛報（Le Figaro）坦言：「我理解罷工權，但看到消息而且沒有任何解決方案後，還是感到憤怒。」24歲的伊娃（Eva）說：「我是公務人員，我理解罷工者，但現在這樣真的很討人厭。」

克拉拉則傷心表示：「我必須要一個人在格瑞諾布慶祝耶誕，和我家人分開，因為我剛收到SNCF鐵路班次取消的通知。」

早就訂好車票的28歲公司員工艾莉絲（Alice）憤怒說道，「我們最後一刻才得知訊息，而且還沒提供任何替代方案」，並表示這次罷工「令人反感」。

乘客指出，現在其他火車已滿，公路運輸跟租車則太貴，民眾必須把行程繞路拆開訂票，否則就是請家人開車接送，或採取互助合作的共乘方法。

法國國鐵近年服務品質下滑，班次誤點、臨時取消狀況頻傳，這次罷工再次點燃部分民眾對國鐵的不滿。

公司管理階層的席琳（Céline）告訴法媒，「我們被壟斷鐵路線的SNCF綁架了。沒想到有一天我會這樣說，但我開始支持民營化了」。

藥劑師蘇拉（Antoine Soula）則在推特上寫道：「太棒了SNCF，你們正式成為法國公共服務之恥。剝奪上萬名法國人耶誕和家人團聚的時光真是超棒的主意。到時我們因你的無能而民營化，你們到時就不要在那裡哭。」

SNCF有4大工會，其中兩個在11月初共同提交罷工的預先通知，表示若無法與業主達成共識，將於23至26日及30至1月2日間進行罷工。工會最終並未選擇行動，不過一個檢查員與車上服務人員的聯盟仍於19日宣布維持計畫。

國鐵4大工會之一的法國工人民主聯合會（CFDT）祕書長貝爾傑（Laurent Berger）今天接受BFM財經台（BFM Business）時表示：「CFDT不支持這次罷工，我個人也不支持。因為並沒有特別理由能合理化針對耶誕節前夕運輸量大增，且民眾需要和家人團聚的這個週末。」

他遺憾指出，工會提出的一部分薪資調整已得到回覆，「僅管如此，在工會之外的檢查員聯盟還是決定罷工」。

罷工人員也以匿名方式接受法國電視一台（TF1）的專訪，表示他們工作量與工作時數日增，薪資卻沒有調整。他們要求加薪，希望待遇與駕駛員相同。目前薪資平均為2500歐元，退休年齡為55歲，駕駛員為3000歐元，並有里程津貼，且50歲可退休，令檢查員覺得不公。

此外，工會與聯盟皆仍未排除跨年期間的罷工計畫。法國國家鐵路公司執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）今天向媒體表示，將盡全力找到解決方法，「沒有理由讓法國民眾承受二度傷害」。

交通部長波恩（Clement Beaune）今天也出面，表示需透過社會對話解決，並認為這次罷工「令人無法理解、不合理」，但表示依法無法在如此短時間內動用徵用權迫使罷工者返回崗位。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）則向法國國鐵喊話，要求「在接下來的數小時內」解決檢查員的罷工。（編輯：黃自強）1111222