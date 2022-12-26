查爾斯三世首次耶誕文告 讚揚英國民眾團結一致

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）在他登基以來的首次耶誕文告中，讚揚遭受經濟衰退打擊的英國人民「發自內心團結」，正努力因應著不斷惡化的生計困難危機。

在位逾70年的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）今年9月8日辭世，她的長子查爾斯三世旋即繼承王位。

74歲的查爾斯三世今天向全國發表耶誕文告，他感謝各界在女王過世後表達的「愛戴與弔慰」。

然後，查爾斯三世提到英國日益嚴重的經濟困境衝擊，因為數十年來新高的通膨率影響了人民收入，公私部門要求提高薪資的罷工潮也加劇擴大。

查爾斯三世在預錄的耶誕文告中說道：「我特別想向所有極為善良的人們致敬，他們很慷慨地提供食物、捐款或時間，為他們周邊那些最需要幫助的人們提供支援。」

「我們的教堂、猶太會堂、清真寺、廟宇及錫克教寺廟再次聯手為挨餓的民眾提供食物，全年提供愛與支持。」

他還提到：「這種發自內心的團結，是愛鄰如己的最鼓舞人心表現。」（譯者：陳彥鈞）1111226