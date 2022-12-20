更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
英國女王辭世
英國女王辭世
新聞專題
英國女王辭世1/185
首頁 / 國際

查爾斯國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通

2022/12/20 15:02（12/20 15:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國央行英格蘭銀行20日公布新版鈔票設計，首批印有國王查爾斯三世肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。（圖取自英格蘭銀行網頁bankofengland.co.uk）
英國央行英格蘭銀行20日公布新版鈔票設計，首批印有國王查爾斯三世肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。（圖取自英格蘭銀行網頁bankofengland.co.uk）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天公布新版鈔票設計時表示，首批印有國王查爾斯三世（King Charles III）肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。

英國央行說：「國王的肖像將出現在所有4種塑膠鈔票（5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊）的現行設計上，目前的設計未有其他變化。」

「國王的肖像將印在鈔票正面，以及多彩透明的防偽浮雕上。」

74歲的查爾斯在母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）於9月逝世後登基。

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）先前已宣布，首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣於本月稍早開始流通。

英國央行告訴法新社，新鈔票上的查爾斯肖像取材自王室擁有的一張照片，這張照片曾於2013年公布。

新版鈔票設計是在「最近幾個月才敲定」，並獲國王批准，鈔票將從2023年上半年開始大量印製。

自2016年來，現行的英鎊塑膠鈔票逐漸取代紙幣。新版鈔票問世後，印有女王肖像的鈔票仍是法定貨幣，可繼續使用。

這意味從2024年中開始，兩位君主的肖像鈔票將一起流通。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111220

#查爾斯
#英格蘭銀行
#英鎊鈔票
伊麗莎白二世
2023世界年鑑上市 掌握全球要聞前瞻新競局 英國進入查爾斯時代 貨幣郵票徽記逐一更新
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
逾千隻柏靈頓熊向女王致哀後 慨捐兒童慈善機構